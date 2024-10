Calhanoglu prepara il rientro: “Penso di tornare domenica” (Di martedì 29 ottobre 2024) Ha scelto l’Inter e continua ad avere tanta voglia di indossare il nerazzurro in campo: lo dimostrano le parole di Hakan Calhanoglu, il quale scalpita per rientrare dall’infortunio che gli ha fatto saltare anche il Derby d’Italia. Ecco cosa ha detto il centrocampista turco nell’intervista alla Gazzetta dello Sport. Calhanoglu: “Torno contro il Venezia” Regista della trionfale stagione che ha portato al ventesimo Scudetto e alla seconda stella sul petto della Beneamata – 20 come il suo numero di maglia: Hakan Calhanoglu è diventato il vero insostituibile della squadra di mister Simone Inzaghi. Una condizione che si resa più palese in queste settimane in cui il centrocampista turco ha dovuto gestire un infortunio che lo ha tenuto fermo. Stop rimediato nella partita dopo la sosta, contro la Roma, Calhanoglu ha dovuto saltare anche lo spettacolare Derby d’Italia. Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ha scelto l’Inter e continua ad avere tanta voglia di indossare il nerazzurro in campo: lo dimostrano le parole di Hakan, il quale scalpita per rientrare dall’infortunio che gli ha fatto saltare anche il Derby d’Italia. Ecco cosa ha detto il centrocampista turco nell’intervista alla Gazzetta dello Sport.: “Torno contro il Venezia” Regista della trionfale stagione che ha portato al ventesimo Scudetto e alla seconda stella sul petto della Beneamata – 20 come il suo numero di maglia: Hakanè diventato il vero insostituibile della squadra di mister Simone Inzaghi. Una condizione che si resa più palese in queste settimane in cui il centrocampista turco ha dovuto gestire un infortunio che lo ha tenuto fermo. Stop rimediato nella partita dopo la sosta, contro la Roma,ha dovuto saltare anche lo spettacolare Derby d’Italia.

Calhanoglu è pronto al rientro dall'infortunio e ha messo nel mirino una data. Ecco quando torna in campo il centrocampista.

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. Il giocatore nerazzurro ha fatto una previsione sul suo rientro in campo. Di seguito ...

Per Hakan Calhanoglu i tempi per tornare in campo non sono ancora maturi: in Empoli-Inter il centrocampista turco non sarà ancora a disposizione. Al suo posto dovrebbe tornare in campo Kristjan Asllan ...

Hakan Calhanoglu fissa il rientro in campo: ecco quando potrà tornare a disposizione dell'Inter di Simone Inzaghi ...