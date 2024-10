Baronissi, i giovani incontrano l’Europa. Concluso il viaggio premio a Cracovia per cinque studenti meritevoli (Di martedì 29 ottobre 2024) Un’esperienza intensa, formativa e ricca di significato si è appena conclusa per cinque studenti di Baronissi, selezionati per i loro eccellenti risultati all’esame di maturità 2023/2024 e premiati con un viaggio a Cracovia, organizzato dall’Amministrazione comunale. Il progetto ha rappresentato un’occasione unica, sia per riconoscere e premiare l’impegno scolastico, sia per aprire le porte a un dialogo più ampio tra le giovani generazioni e la storia e la cultura europea. Il viaggio a Cracovia Il viaggio a Cracovia ha permesso ai nostri giovani di scoprire, vivere e toccare con mano la ricchezza storica, culturale e artistica dell’Europa, diventando veri protagonisti di un percorso di crescita personale. Zon.it - Baronissi, i giovani incontrano l’Europa. Concluso il viaggio premio a Cracovia per cinque studenti meritevoli Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Un’esperienza intensa, formativa e ricca di significato si è appena conclusa perdi, selezionati per i loro eccellenti risultati all’esame di maturità 2023/2024 e premiati con un, organizzato dall’Amministrazione comunale. Il progetto ha rappresentato un’occasione unica, sia per riconoscere e premiare l’impegno scolastico, sia per aprire le porte a un dialogo più ampio tra legenerazioni e la storia e la cultura europea. IlIlha permesso ai nostridi scoprire, vivere e toccare con mano la ricchezza storica, culturale e artistica del, diventando veri protagonisti di un percorso di crescita personale.

