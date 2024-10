Anteprima24.it - Avellino Basket, Crotti: “Ci aspetta un calendario proibitivo, partiamo da Udine”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo usato questi giorni di pausa per lavorare su noi stessi. Ora dobbiamo focalizzarci su, cercando di migliorare il nostro set difensivo. Diciamo che in alcune gare siamo stati un pò macchinosi, anche per merito dei nostri avversari. Pur tenendo un buon impianto difensivo contro Rieti e la stessa Forlì, non siamo stati bravi a livello offensivo”. Parla così il coach dell’, Alessandroad inizio settimana di lavoro. Domenica, la formazione irpina sarà di scena al Pala del Mauro contro l’APU. “La pausa ci ha permesso di recuperare tutti – continua il tecnico – Per ora stiamo andando a pieno regime, questo ci porta ad avere una buona produzione di lavoro sul campo. In otticaservirà una prova di grande maturità contro una squadra forte con un buonissimo allenatore.