ATP Parigi-Bercy, Carlos Alcaraz si sbarazza di Jarry tra alti e bassi all’esordio e si qualifica agli ottavi (Di martedì 29 ottobre 2024) Carlos Alcaraz parte con il piede giusto nel Masters 1000 di Parigi-Bercy. Lo spagnolo è il principale favorito alla vittoria dopo il forfait di Sinner e batte all’esordio Nicolas Jarry con il punteggio di 7-5 6-1 in un’ora e mezza di gioco. Qualche tribolazione di troppo nel primo set, ma un match tutto sommato gestito bene dal numero 2 del mondo che agli ottavi troverà uno tra Ugo Humbert e Marcos Giron. L’approccio al match è ottimo per Alcaraz che riesce subito a trovare il break nel secondo gioco: Jarry si fa rimontare da 40-0 con il servizio che si spegne completamente, la prima non entra più, lo spagnolo riesce sempre ad aggredire e a comandare gli scambi e quindi si prende subito un vantaggio. Sul 3-1 è lo spagnolo ad avere un piccolo passaggio a vuoto con due errori di troppo di dritto, ma comunque riesce a tenere il servizio. Oasport.it - ATP Parigi-Bercy, Carlos Alcaraz si sbarazza di Jarry tra alti e bassi all’esordio e si qualifica agli ottavi Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 29 ottobre 2024)parte con il piede giusto nel Masters 1000 di. Lo spagnolo è il principale favorito alla vittoria dopo il forfait di Sinner e batteNicolascon il punteggio di 7-5 6-1 in un’ora e mezza di gioco. Qualche tribolazione di troppo nel primo set, ma un match tutto sommato gestito bene dal numero 2 del mondo chetroverà uno tra Ugo Humbert e Marcos Giron. L’approccio al match è ottimo perche riesce subito a trovare il break nel secondo gioco:si fa rimontare da 40-0 con il servizio che si spegne completamente, la prima non entra più, lo spagnolo riesce sempre ad aggredire e a comandare gli scambi e quindi si prende subito un vantaggio. Sul 3-1 è lo spagnolo ad avere un piccolo passaggio a vuoto con due errori di troppo di dritto, ma comunque riesce a tenere il servizio.

