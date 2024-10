Zon.it - Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 29 ottobre

(Di martedì 29 ottobre 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 29Eleni decide di rinunciare definitivamente a Leander e cerca conforto in Markus. Markus, però, è tentato di smascherare il piano di Alexandra per incastrare Leander. Nel frattempo, Günther organizza una festa per Vanessa, ma viene scoperto, alimentando ulteriori tensioni.