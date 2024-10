Lanazione.it - Alluvione, accordo fra Comune e alcuni Caaf per le domande di risarcimento danni

(Di martedì 29 ottobre 2024) Prato, 29 ottobre 2024 - Nel rebus della rendicontazione delle spese per i rimborsi deisubiti nell'del 2 e 3 novembre 2023 sarannodel territorio ad aiutare i cittadini: è già attivo il servizio per il completamento delle pratiche approvate dalla Regione Toscana voluto daldi Prato in collaborazione conCentri di assistenza fiscale: Cgil, Cisl, Uil, Cna e Confartigianato. L'iniziativa è stata presentata oggi in Palazzo comunale dal vicesindaco ed assessore alla Protezione Civile Simone Faggi insieme al responsabile della Protezione Civile Sergio Brachi e alla dirigente comunale del Servizio Pamela Bracciotti.