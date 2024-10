Biccy.it - Alfonso D’Apice, la reazione all’ingresso di Federica Petagna al Grande Fratello

(Di martedì 29 ottobre 2024)ieri sera è entrata alin qualità di nuova concorrente e l’ingresso di(prima in qualità di ospite esterno per un confronto, poi come concorrente) è altamente probabile. Per questo motivo il suo profilo Instagram è finito sotto la lente d’ingrandimento e qualcuno si è accorto che poco prima che lei aprisse la porta rossa ha pubblicato una storia con una canzone di Geolier. Il testo è un po’ fraintendibile, nel dubbio ve lo riporto: “Nun parlo, nun veco, si sento, nun dico Nun vaco dicenno strunzate in giro Nun sento che dice, nu sacco ‘e nemice Ca so’ piccerille ‘int’a uno mirino Machine ‘e lusso, ma povere d’anima Songo lunatico, songo turnato Parlo cuntanno, cuntanno, cuntanno”.