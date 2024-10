Ilgiorno.it - A Lodi Vecchio i crisantemi fanno bene. Laus Flora è la serra sociale che impiega giovani diversamente abili

(Di martedì 29 ottobre 2024)), 29 ottobre 2024 – Iper i cari defunti, a, sono coltivati dai dis. I fiori si scelgono e si regalano. Ma, soprattutto, i fiori, hanno un significato profondo. Nel periodo dei Morti e dei Santi le famiglie visitano negozi e serre per acquistarli e portarli sulle tombe. Quest’anno, però, per igiani, la ricorrenza dei defunti diventa anche l’occasione di fare del. Come? Scegliendo di acquistare i fiori o i vasi di, lariportata in vita a, di fronte al cimitero, grazie a un progetto solidale che sta avendo molto successo. Un’idea a scopofico, che è stata realizzata dal Comune, in partenariato con L'Officina Cooperativae con Lada, Libera AssociazioneOdv.