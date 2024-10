Zonawrestling.net - WWE: Bully Ray potrebbe essere presente anche al prossimo episodio di NXT

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ieri notte ad NXT Halloween Havoc, Bubba Ray Dudley ha fatto sentire la sua presenza intervenendo in aiuto dell’NXT Champion Trick Williams aggredito da Ethan Page e Ridge Holland al termine dell’incontro vinto contro Page. Durante il pre showaveva avutouno scambio verbale con Holland e pare proprio che la situazione non sia ancora chiusa. Lo vedremo ad NXT? Durante Busted Open Radio,Ray ha rivelato che Shawn Michaels lo ha invitatoper ildi NXT. Se vorrà le porte saranno aperte per lui: “Shawn mi ha invitato domani sera, mi ha detto che le porte sono aperte per me. Qualche giorno fa dissi ‘Come posso non accettare l’invito per Halloween Havoc?’ e ora la situazione è la stessa ‘Come posso rifiutare l’invito ad NXT?’. Devo andare a risolvere la cosa con Holland? Voi cosa fareste?”.