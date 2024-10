Oasport.it - Volley femminile, le migliori italiane della 4. giornata di A1: Malual e Obossa match winner! Sognare l’azzurro è lecito

(Di lunedì 28 ottobre 2024) LE4ªDI SERIE A1 ADHUOLJOK: Semplicemente devastante nella sfida casalinga contro Pinerolo. Firenze si affida alla sua potenza e precisione e lei risponde positivamente con una prestazione spettacolare. Chiude i tre set con 24 punti, il 58% di positività in attacco e due muri. Non sarà facile ritagliarsi anche solo un piccolo spazio in Nazionale ma di questo passo qualche speranza c’è. MARTINA BRACCHI: Entra in corsa e prende per mano Pinerolo, senza però riuscire a stravolgere le cose a Firenze. Chiude con 13 punti, il 62% in ricezione e il 50% in attacco, tre muri e un ace. FRANCESCA BOSIO: Ancora una bella prova dell’alzatrice di Novara che guida la sua squadra alla netta vittoria contro Roma. Fa giostrare con grande attenzione e precisione le sue attaccanti di punta e mette a segno anche tre punti, di cui due a muro.