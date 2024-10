Val di Sole: il 98% dei votanti si oppone a orsi e lupi nelle zone abitate (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Val di Sole, un’area suggestiva del Trentino, è diventata teatro di un’importante consultazione popolare che ha catturato l’attenzione non solo locale ma anche nazionale. Con una partecipazione strabiliante del 98,58% dei votanti, corrispondente a 7.731 persone, la comunità ha espresso una netta contrarietà alla presenza di grandi carnivori come orsi e lupi nelle zone densamente popolate. Questo voto si inserisce in un contesto di crescente inquietudine riguardo alla sicurezza pubblica e l’impatto economico che la fauna selvatica può avere sulle tradizioni locali. Dettagli della consultazione La consultazione ha registrato un totale di 7.842 voti validi, con un’affluenza generale pari al 63,16%. Gaeta.it - Val di Sole: il 98% dei votanti si oppone a orsi e lupi nelle zone abitate Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Val di, un’area suggestiva del Trentino, è diventata teatro di un’importante consultazione popolare che ha catturato l’attenzione non solo locale ma anche nazionale. Con una partecipazione strabiliante del 98,58% dei, corrispondente a 7.731 persone, la comunità ha espresso una netta contrarietà alla presenza di grandi carnivori comedensamente popolate. Questo voto si inserisce in un contesto di crescente inquietudine riguardo alla sicurezza pubblica e l’impatto economico che la fauna selvatica può avere sulle tradizioni locali. Dettagli della consultazione La consultazione ha registrato un totale di 7.842 voti validi, con un’affluenza generale pari al 63,16%.

Val di Sole: il 98% dei votanti si oppone a orsi e lupi nelle zone abitate

