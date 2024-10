“Una rosa per Norma Cossetto”, a Lanciano la manifestazione del Comitato 10 febbraio (Di lunedì 28 ottobre 2024) Si è tenuta ieri a Lanciano la manifestazione “Una rosa per Norma Cossetto”, promossa in tutta Italia dal Comitato 10 febbraio e patrocinata dal Comune. All'evento hanno preso parte il senatore Etelwardo Sigismondi, il consigliere regionale Francesco Prospero, il sindaco Filippo Paolini, il Chietitoday.it - “Una rosa per Norma Cossetto”, a Lanciano la manifestazione del Comitato 10 febbraio Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Si è tenuta ieri ala“Unaper”, promossa in tutta Italia dal10e patrocinata dal Comune. All'evento hanno preso parte il senatore Etelwardo Sigismondi, il consigliere regionale Francesco Prospero, il sindaco Filippo Paolini, il

