Anche quest'anno il Comune di Montesilvano mette a disposizione dei cittadini il servizio gratuito di trasporto al cimitero per anziani e disabili. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale in occasione della ricorrenza di ognissanti e dei defunti. Il servizio sarà attivo dal 29 ottobre al 3

Torna a Montesilvano per la ricorrenza dei defunti il servizio gratuito di trasporto nel cimitero per disabili e anziani

