.com - Terza Categoria / Tante emozioni nella quarta giornata: il racconto completo

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il Largo Europa si prende il bottino pieno contro il Maiolati Pianello e lo supera in testa alla classifica, seguito dall’Albacina che continua a sorprendere, la Spes viene bloccata sul pareggio dal Fabriano mentre Real Sassoferrato e Urbanitas Apiro non si fanno male: tutte ledelladel girone C, con un breve focus sull’Appignano nel girone E VALLESINA, 28 ottobre 2024 – Quanteè in grado di regalare la. È questo il primo pensiero avuto al termine delladel girone C, svoltasi tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre, che ha visto sfide emozionanti, scontri al vertice e ribaltamenti in classifica, un grande spettacolo per tutti i tifosi e gli appassionati dell’ultimo campionato del calcio italiano, sicuramente non ultimo pered intensità.