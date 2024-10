Sesto, il cantiere della Città della Salute apre le porte: “Avremo un’eccellenza unica”. Ecco come sarà (Di lunedì 28 ottobre 2024) Sesto San Giovanni (Milano), 28 ottobre 2024 – Per la prima volta Regione apre le porte del cantiere della Città della Salute e della Ricerca, a un anno dall'avvio dei lavori. "Avremo un'eccellenza unica su terreni che per anni hanno ospitato la siderurgia pesante: il 36% dell'acciaio consumato in Europa veniva prodotto qui. Oggi passiamo dalle tute blu ai camici bianchi con un polo sanitario che farà da volano a tutte le aree Falck", dice il sindaco Roberto Di Stefano, mentre alle spalle ha la nuova stazione a ponte disegnata dall'archistar Renzo Piano. Sesto, oltre la Città della Salute. Terreni al cesio, ritardi e i costi che salgono: è l’incognita ex Falck Istituto dei Tumori e Neurologico Besta saranno insieme in un'unica struttura, che sarà pronta per il 2027, con 12 anni di ritardo dopo la prima firma siglata nel 2011. Ilgiorno.it - Sesto, il cantiere della Città della Salute apre le porte: “Avremo un’eccellenza unica”. Ecco come sarà Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)San Giovanni (Milano), 28 ottobre 2024 – Per la prima volta RegioneledelRicerca, a un anno dall'avvio dei lavori. "un'eccellenzasu terreni che per anni hanno ospitato la siderurgia pesante: il 36% dell'acciaio consumato in Europa veniva prodotto qui. Oggi passiamo dalle tute blu ai camici bianchi con un polo sanitario che farà da volano a tutte le aree Falck", dice il sindaco Roberto Di Stefano, mentre alle spalle ha la nuova stazione a ponte disegnata dall'archistar Renzo Piano., oltre la. Terreni al cesio, ritardi e i costi che salgono: è l’incognita ex Falck Istituto dei Tumori e Neurologico Besta saranno insieme in un'struttura, chepronta per il 2027, con 12 anni di ritardo dopo la prima firma siglata nel 2011.

Sesto, il cantiere della Città della Salute apre le porte: “Avremo un’eccellenza unica”. Ecco come sarà

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il sindaco di Lesmo, Sara Dossola, è riuscita a far spostare il cantiere di Pedemontana che sarebbe sorto vicino alle scuole e alle case. I cittadini cantano vittoria e il Comitato No Pedemontana Lesmo-Camparada-Arcore da sempre contrario alla ... (Monzatoday.it)

L'obiettivo resta quello di non andare oltre la tarda primavera 2025 per consegnare alla cittadinanza il nuovo lungomare di Santo Spirito. Un traguardo per il quale, però, servirà un colpo d'ali all'andamento dei lavori cominciati nel 2022 e per i ... (Baritoday.it)

Istituto dei Tumori e Neurologico Besta saranno insieme in un'unica struttura, che sarà pronta per il 2027, sui terreni delle ex Falck. Resta ancora il tema degli extracosti dell’appalto ... (ilgiorno.it)

In merito alla Città della Salute e della Ricerca, in prossimità del cantiere nell'area Ex Falck di Sesto San Giovanni, "abbiamo ... (agenzianova.com)

Parte "Unionezero", progetto di rigenerazione urbana con capitali privati. Si parte con un investimento di 220 milioni per tre edifici, tra cui la sede di Intesa Sp e uno studentato da 700 posti letto ... (msn.com)