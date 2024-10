Quella pericolosa maxi buca lungo la strada che però non può essere riparata dal Comune (Di lunedì 28 ottobre 2024) Più che una buca è una voragine che potrebbe diventare molto pericolosa soprattutto per i ciclisti e i motociclisti. Ma il Comune non può far nulla: Quella voragine, infatti, si è aperta lungo una strada provinciale e quindi la competenza dell’intervento spetta alla Provincia di Monza.Il Monzatoday.it - Quella pericolosa maxi buca lungo la strada che però non può essere riparata dal Comune Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Più che unaè una voragine che potrebbe diventare moltosoprattutto per i ciclisti e i motociclisti. Ma ilnon può far nulla:voragine, infatti, si è apertaunaprovinciale e quindi la competenza dell’intervento spetta alla Provincia di Monza.Il

Quella pericolosa maxi buca lungo la strada che però non può essere riparata dal Comune

