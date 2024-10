Pubblicato il bando a favore delle aziende agricole che operano nei Distretti del Cibo

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare eForeste (MASAF) hailpubblico per l’attivazione degli interventi inbiologiche e convenzionali cheneidel. Il Biodistretto Etrusco Romano da anni è stato riconosciuto dal MASAF anche come Distretto del, detto importante riconoscimento ricomprende tutto il territorio dei Comuni di Cerveteri e Fiumicino e quello della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano ricadente nel Comune di Roma. Tutte le, entro il 15 novembre, possono presentare progetti in forma singola o aggregata aventi un valore variabile dai 3 ai 25 milioni di euro. I Biodel Lazio, al fine di raggiungere la soglia minima del finanziamento di tre milioni di euro, hanno deciso favorire l’aggregazione per raggiungere detto importo.