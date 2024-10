Paura ad Arcisate: il video della frana da 50 metri cubi (Di lunedì 28 ottobre 2024) Arcisate (Varese), 28 ottobre 2024 – Momenti di Paura ad Arcisate (provincia di Varese). Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 28 ottobre, i vigili del fuoco di Varese sono intervenuti per un distacco franoso avvenuto poco dopo le 12 nel territorio del comune di Arcisate. Non risultano persone ferite anche se al momento della frana è stato avvertito un forte rumore, descritto da alcuni residenti della zona come un “boato”. In base a quanto emerso dalle prime stime dei Vigili del fuoco sembra si tratti di circa 50 metri cubi di materiale che si sono staccati dal fianco della montagna, al momento le operazioni sono finalizzate a stabilire la sicurezza della zona anche attraverso i tecnici comunali e geologi. Ilgiorno.it - Paura ad Arcisate: il video della frana da 50 metri cubi Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)(Varese), 28 ottobre 2024 – Momenti diad(provincia di Varese). Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 28 ottobre, i vigili del fuoco di Varese sono intervenuti per un distacco franoso avvenuto poco dopo le 12 nel territorio del comune di. Non risultano persone ferite anche se al momentoè stato avvertito un forte rumore, descritto da alcuni residentizona come un “boato”. In base a quanto emerso dalle prime stime dei Vigili del fuoco sembra si tratti di circa 50di materiale che si sono staccati dal fiancomontagna, al momento le operazioni sono finalizzate a stabilire la sicurezzazona anche attraverso i tecnici comunali e geologi.

Paura ad Arcisate: il video della frana da 50 metri cubi

