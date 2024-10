Gaeta.it - Ottobrata Romana, tutte gli (incredibili) retroscena della festa più ceelebre di inizio autunno

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, gliscenaripiù celebre di: clima mite, buon cibo e convivialità caratterizzano l’evento. Irrinunciabile per i romani, magica per i turisti l’è considerata una verad’: si lascia alle spalle l’estate e apre le sue porte alla nuova stagione. Un evento davvero unico solitamente caratterizzato da un clima mite, che permette di godere di giornate soleggiate, da buon cibo e da una convivialità non sempre scontata. L’ha radici storiche che hanno avuto origine dall’antica Roma e mette insieme sacro e profano. Tra la fine dell’800 edell’900 assunse il titolo dipopolare, che metteva insieme ceti sociali diversi. Per molti anni le carettelle, tipiche carrozze colorate trainate da due cavalli, sono state l’emblema dell’