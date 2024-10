"Non volevo uccidere mia figlia ma metterle paura": 71enne arrestato si difende dal gip (Di lunedì 28 ottobre 2024) "Non volevo uccidere mia figlia ma solo spaventarla": il 71enne di Favara, Gaspare Priolo, accusato di avere aggredito a coltellate la figlia, durante la notte fra giovedì e venerdì, si difende così. L'episodio è accaduto in via Portofino, traversa del viale Emporium fra San Leone e il Villaggio Agrigentonotizie.it - "Non volevo uccidere mia figlia ma metterle paura": 71enne arrestato si difende dal gip Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) "Nonmiama solo spaventarla": ildi Favara, Gaspare Priolo, accusato di avere aggredito a coltellate la, durante la notte fra giovedì e venerdì, sicosì. L'episodio è accaduto in via Portofino, traversa del viale Emporium fra San Leone e il Villaggio

"Non volevo uccidere mia figlia ma metterle paura": 71enne arrestato si difende dal gip

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

È accaduto in Ohio, in Usa, dove la bimba si è messa al volante dell'auto di famiglia e da sola ha percorso oltre quindici chilometri per andare a fare la spesa in autonomia al supermercato.Continua a leggere (Fanpage.it)

Keira Knightley si racconta, parlando della sua infanzia, della dislessia di cui soffre come lei anche sua figlia maggiore e anche dell'incontro con suo marito James Righton.Continua a leggere (Fanpage.it)

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ... (libero.it)

"Non volevo ucciderlo. Ho cercato solo di difendermi ... dai pantaloni il martello che pensavo fosse una pistola. Vedere mia moglie e mio figlio picchiati con quella violenza mi ha impressionato". (msn.com)

Ho colpito ancora anche mia madre, perché non volevo soffrisse più ... Per impugnare il coltello da cucina con il quale ha ucciso, R. usa una maglietta nera tagliata a metà, «avevo intenzione ... (ilgazzettino.it)