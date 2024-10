Napoli omicidio Emanuele Tufano | usate 5 pistole da ragazzini minori di 14 anni

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Uno scontro tra due gruppi composti da minorenni. A bordo di scooter e armati con non meno di 5. E’ quel che emerge dalle indagini della polizia diper l’del 15enne. Addirittura, alcuni deinon sarebbe imputabili perché ancora non hanno compiuto 14. I giovanissimi che fanno parte delle due bande sono tutti del quartiere Sanità e di piazza Mercato. Lo scontro in cui ha perso la vitaè avvenuto nella notte fra mercoledì e giovedì scorsi in corso Umberto I. Non è escluso anche il coinvolgimento di maggiorenni legati alla criminale organizzata che potrebbero avere avuto un ruolo nella fornitura di armi alle “paranze”. Il dettaglio del numero diutilizzate è stato rivelato dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza analizzati dagli agenti.