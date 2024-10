Nerdpool.it - My Hero Academia: Cosa è successo al padre di Izuku?

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Myè un fenomeno globale: sia il manga originale che l’adattamento anime hanno fatto guadagnare alla serie una reputazione sensazionale e milioni di fan adoranti in tutto il mondo. Mentre l’anime è ancora in corso, il manga ha finalmente concluso l’ascesa diMidoriya a eroe più amato del mondo nell’agosto 2024. Sebbene Horikoshi abbia fatto un buon lavoro nel chiudere le questioni in sospeso e nell’esplorare il futuro del cast nel gran finale della serie, c’è ancora un mistero piuttosto grande che non è mai stato risolto nel manga. In particolare,aldi Deku? Durante l’SDCC 2018, a Horikoshi è stata posta una domanda suldel protagonista e il mangaka ha risposto affermando che intendeva rivelare la vera identità di Hisashi Midoriya nei futuri capitoli del manga.