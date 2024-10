Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin ora è un privilegiato. Può permettersi di arrivare sempre secondo, o addirittura una caduta…

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Da sabato, Francesco Bagnaia non è più padrone del proprio destino. Può anche fare doppietta sia a Sepang che a Valencia, ma sedovessein tutte le quattro competizioni restanti, si laureerebbe comunque Campione del Mondo con 1 punto di vantaggio. In tal senso, il GP di Thailandia tenutosi ieri è stato emblematico. Pecco ha disputato una delle migliori gare della carriera, ma la piazza d’onore diator ha reso comunque il round favorevole allo spagnolo nell’economia del Mondiale. Si resta sul filo di una lama, sia chiaro, perché una differenza di 17 punti quando ne restano sul piatto ancora 74 non può certo essere definita decisiva. Tuttavia, il manico del coltello è nelle mani dell’iberico. L’arma è affilatissima e priva di un’elsa, dunque il ventiseienne madrileno dovrà stare attentissimo nel maneggiarla.