‘Most Ridiculous’ Edoardo Zaggia e Alberto Sacco | Ridere esorcizzare la vita

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L’esilarante show di Comedy Central, Most Ridiculous, torna con la sua sesta stagione in onda ogni mercoledì alle 21:00 a partire dal 23 ottobre (canale 129 di SKY e in streaming su NOW) e su Paramount+ dal 25 ottobre.sono i protagonisti di un doppio appuntamento settimanale per un’ora di risate no-stop, tra clip e commenti pungenti. Nella nuova stagione, i due conduttori portano sul piccolo schermo una selezione dei video amatoriali più divertenti e imbarazzanti del web. Ecco che cosa aspettarsi.