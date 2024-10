Mister Movie | Josh Brolin sarà ancora Thanos in Avengers: Secret Wars? (Di lunedì 28 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Il Marvel Cinematic Universe è pronto a tornare con una potenza senza precedenti, grazie a due nuovi titoli destinati a lasciare il segno: Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Questi capitoli promettono di elevare ulteriormente la saga dei supereroi, con eventi monumentali che coinvolgeranno eroi e antagonisti, oltre a volti nuovi e graditi ritorni. Josh Brolin, Avengers: Doomsday e Secret Wars – Gli Eventi del MCU Raggiungono Nuove Vette Avengers: Secret Wars si prospetta come il progetto più ambizioso mai intrapreso dai Marvel Studios. Sebbene i dettagli siano ancora riservati, si parla di una possibile reintroduzione di Josh Brolin nei panni di Thanos, figura centrale dell’MCU fino a Endgame. Mistermovie.it - Mister Movie | Josh Brolin sarà ancora Thanos in Avengers: Secret Wars? Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Il Marvel Cinematic Universe è pronto a tornare con una potenza senza precedenti, grazie a due nuovi titoli destinati a lasciare il segno:: Doomsday e. Questi capitoli promettono di elevare ulteriormente la saga dei supereroi, con eventi monumentali che coinvolgeranno eroi e antagonisti, oltre a volti nuovi e graditi ritorni.: Doomsday e– Gli Eventi del MCU Raggiungono Nuove Vettesi prospetta come il progetto più ambizioso mai intrapreso dai Marvel Studios. Sebbene i dettagli sianoriservati, si parla di una possibile reintroduzione dinei panni di, figura centrale dell’MCU fino a Endgame.

