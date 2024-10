Milan, Paulo Fonseca non può più sbagliare: serve la vittoria con il Napoli o addio… (Di lunedì 28 ottobre 2024) Milan, il tecnico rossonero Paulo Fonseca cerca la vittoria nella sfida di martedì sera contro il Napoli: c’è il rischio addio a Paulo Fonseca non può più sbagliare. Il tecnico rossonero si gioca il tutto per tutto nella gara contro il Napoli. Sì, perché in caso di non vittoria, il Milan scivolerebbe a meno 11 punti dagli azzurri e questo significherebbe dire addio alla corsa scudetto già a fine ottobre. Certo è che il club di via Aldo Rossi arriva alla sfida con diverse defezioni (Abraham, Jovic, Gabbia), che non fanno ben sperare i tifosi del Diavolo. Siamo ancora a meno di un terzo del campionato e può succedere di tutto, ma con una partita da recuperare – che probabilmente non verrà recuperata prima di febbraio 2025 – i rossoneri devono cercare di stare aggrappati al treno di Napoli, Inter e Juventus. Dailymilan.it - Milan, Paulo Fonseca non può più sbagliare: serve la vittoria con il Napoli o addio… Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di lunedì 28 ottobre 2024), il tecnico rossonerocerca lanella sfida di martedì sera contro il: c’è il rischio addio anon può più. Il tecnico rossonero si gioca il tutto per tutto nella gara contro il. Sì, perché in caso di non, ilscivolerebbe a meno 11 punti dagli azzurri e questo significherebbe dire addio alla corsa scudetto già a fine ottobre. Certo è che il club di via Aldo Rossi arriva alla sfida con diverse defezioni (Abraham, Jovic, Gabbia), che non fanno ben sperare i tifosi del Diavolo. Siamo ancora a meno di un terzo del campionato e può succedere di tutto, ma con una partita da recuperare – che probabilmente non verrà recuperata prima di febbraio 2025 – i rossoneri devono cercare di stare aggrappati al treno di, Inter e Juventus.

Milan, Paulo Fonseca non può più sbagliare: serve la vittoria con il Napoli o addio…

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Milan attende la capolista della serie A per il turno infrasettimanale e non può più sbagliare. Senza vittoria diventa davvero dura. Dopo un weekend bellissimo la serie A non si ferma ed anzi è pronta per tornare in auge con un turno ... (Tvplay.it)

Nel pomeriggio di oggi, alle 14:30, il tecnico Paulo Fonseca terrà la solita conferenza stampa pre Milan-Napoli a Milanello (Pianetamilan.it)

Allarme infortuni in casa Milan. Paulo Fonseca deve fare i conti con un numero elevato di indisponibili, il cui rientro non sarà contro il Napoli. (spaziomilan.it)

Manca sempre meno alla sfida di domani sera a San Siro. I rossoneri vogliono i tre punti, ma i dubbi per Fonseca non sono ancora sciolti. Da Inter-Juventus a Milan-Napoli: anche il prossimo turno di S ... (msn.com)

Nuove pesanti assenze per i rossoneri in vista dello scontro diretto in programma a San Siro per il turno infrasettimanale di Serie A ... (tuttosport.com)