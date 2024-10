«Meno impattante per la città fare la stazione di ricarica nell'ex mercato ortofrutticolo» (Di lunedì 28 ottobre 2024) È stato approvato lo schema di accordo, che modifica quello del 2016, tra il Comune e Terrepadane per la trasformazione e la riqualificazione dell’area del Consorzio agrario che comprendeva l’ex mercato ortofrutticolo ai Molini degli orti. nell’area lungo via Colombo nascerà una cittadella con Ilpiacenza.it - «Meno impattante per la città fare la stazione di ricarica nell'ex mercato ortofrutticolo» Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) È stato approvato lo schema di accordo, che modifica quello del 2016, tra il Comune e Terrepadane per la trasformazione e la riqualificazione dell’area del Consorzio agrario che comprendeva l’exai Molini degli orti.’area lungo via Colombo nascerà una cittadella con

«Meno impattante per la città fare la stazione di ricarica nell'ex mercato ortofrutticolo»

