"rimuovere i divari territoriali, anche sui tumori" così il Presidente Mattarella in occasione dell'apertura dei "giorni della ricerca", Servizio di Lucia Ascione

Mattarella: rimuovere i divari territoriali nella sanità, anche sui tumori

"Per consentire che l'efficacia dei risultati della ricerca non incontri ostacoli è necessario rimuovere e superare condizioni di divario territoriale. È nostra responsabilità far sì che questi divari ... (repubblica.it)

La cerimonia al Quirinale. Il monito del capo dello Stato a non creare cure di serie di A e di serie B, un rischio con l’autonomia differenziata ... (repubblica.it)

"Per consentire che l'efficacia dei risultati della ricerca non incontri ostacoli è necessario rimuovere e superare condizioni di divario territoriale". E' il ... (lapresse.it)

(Agenzia Vista) Roma, 28 ottobre 2024 "Per consentire che l'efficacia dei risultati della ricerca non incontri ostacoli, rimuovere e superare condizioni di divario territoriale. E' nostra responsabili ... (la7.it)

