Lorenzo Musetti verso Bercy | Debutto non semplice contro Struff lo conosco molto bene

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Giornata di vigilia perin vista del suoall’ATP di Parigi-2024, ultimo Masters 1000 della stagione. Il numero 2 d’Italia non ha avuto un sorteggio morbido e dovrà subito vedersela con il temibile tedesco Jan-Lennard, potenzialmente devastante soprattutto sui campi veloci quando è in fiducia e trova ritmo con la sua combinazione servizio-diritto. “È un giocatore che. Ci alleniamo spesso insieme e siamo amici fuori dal campo. È un giocatore con grande potenziale e con dei picchialti di tennis, anche se può essere abbastanza incostante e questo è un dato da tener d’occhio specialmente in un match secco come quello di domani“, dichiara il giocatore toscano ai microfoni di Sky Sport.