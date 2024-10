La Rossa davanti a tutti: Sainz vince in Messico e riapre la corsa al Mondiale costruttori (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ancora una Rossa davanti a tutti. Altra vittoria Ferrari con Carlos Sainz e ora il Mondiale costruttori ha un chiaro favorito. La classifica a squadre vede ancora la Mc Laren davanti con 29 punti di vantaggio ma l’accoppiata Austin-Messico rilancia potente la candidatura di Maranello per ripetere un successo che manca dal 2008. Quinto successo in stagione e obiettivo centrato da parte di Fred Vasseur (che aveva dichiarato la cinquina prima di iniziare) che alla prima vera stagione con una macchina “sua” può fare anche meglio di quel che aveva sperato. Perché oggi la Ferrari nel combinato disposto tra vettura e piloti è la prima forza del Mondiale. Quello “piloti” è stato compromesso dopo Montecarlo per Leclerc ma quello “costruttori” diventa una preda pronta da agguantare. Ilfoglio.it - La Rossa davanti a tutti: Sainz vince in Messico e riapre la corsa al Mondiale costruttori Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ancora una. Altra vittoria Ferrari con Carlose ora ilha un chiaro favorito. La classifica a squadre vede ancora la Mc Larencon 29 punti di vantaggio ma l’accoppiata Austin-rilancia potente la candidatura di Maranello per ripetere un successo che manca dal 2008. Quinto successo in stagione e obiettivo centrato da parte di Fred Vasseur (che aveva dichiarato la cinquina prima di iniziare) che alla prima vera stagione con una macchina “sua” può fare anche meglio di quel che aveva sperato. Perché oggi la Ferrari nel combinato disposto tra vettura e piloti è la prima forza del. Quello “piloti” è stato compromesso dopo Montecarlo per Leclerc ma quello “” diventa una preda pronta da agguantare.

