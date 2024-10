Ilrestodelcarlino.it - La Fermana perde ancora e sprofonda

(Di lunedì 28 ottobre 2024) ROMA CITY 10 ROMA CITY (4-2-3-1): Matei 6; Alari 6 (90’ Fradella SV), Calisto 6, Barberini 5,5, Trasciani 5,5, Scognamiglio 6, Cavacchioli 6, Bonello 6 (74’ Sablone SV), Camilli 7, Marchi 6,5, Fontana 5,5 (54’ Battistoni 6). A disp.: Pappalardo, Ferrante, Pellegrini, Di Fabio, Pietrini, Hernandez. All. Maurizi 6(3-4-3): Di Stasio 5,5, Bonugli 5,5, Tafa 5,5 (1’ st Marucci 6), Cocino 6; Mavrommatis 5,5 ( 74’ Granatelli SV), Valsecchi 6, Fontana 6, Ferretti 5,5 (63’ Pinzi 6); Lomangino 6 (61’ Palumbo 6), Bianchimano 6 (35’ Bartoli 5,5), Sardo 5,5. A disp.: Perri, Casucci, Leonardi, Carosi. All. Bolzan 5,5 Arbitro: Manzoni di Verona Marcatore: 56’ Camilli Note - Ammoniti: Sardo, Scognamiglio, Barberini, Cavacchioli, Casucci dalla panchina Niente da fare per la, sconfitta per 1-0 dal Roma City al “Riano Athletic Center”.