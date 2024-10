Internazionalizzazione, parte a novembre percorso formativo per le aziende siciliane (Di lunedì 28 ottobre 2024) Un percorso formativo destinato alle imprese delle Isole, con l’obiettivo di supportarle nell’espansione sui mercati internazionali attraverso l’uso di strumenti innovativi. Si chiama “Innovazione per Esportare” l'iniziativa avviata da Sprint Sicilia, lo Sportello regionale per Agrigentonotizie.it - Internazionalizzazione, parte a novembre percorso formativo per le aziende siciliane Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Undestinato alle imprese delle Isole, con l’obiettivo di supportarle nell’espansione sui mercati internazionali attraverso l’uso di strumenti innovativi. Si chiama “Innovazione per Esportare” l'iniziativa avviata da Sprint Sicilia, lo Sportello regionale per

Internazionalizzazione, parte a novembre percorso formativo per le aziende siciliane

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un percorso formativo destinato alle imprese delle Isole, con l’obiettivo di supportarle nell’espansione sui mercati internazionali attraverso l’uso di strumenti innovativi. Si chiama “Innovazione per ... (libertasicilia.it)

Verranno organizzati incontri per fornire ai partecipanti le conoscenze base sul marketing internazionale e per approfondire gli strumenti utili a operare sui mercati esteri ... (ivg.it)

“Un’impresa che punta all’internazionalizzazione non può apparire incomprensibile a chi naviga in rete. Per allargare il proprio raggio d’azione deve essere accessibile a tutti. E proprio per dare una ... (terzobinario.it)