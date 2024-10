Ilfoglio.it - Inter-Juventus 4-4 è un prodotto pubblicitario

Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il pomeriggio domenicale diha avuto due meriti indiscussi. Il primo è stato quello di far vedere in mondovisione che in Italia si gioca all’attacco, si vedono partite spettacolari e piene di gol e che ci sono giocatori di ottimo livello. Le réclame pubblicitarie anche se non mentono, quasi mai dicono del tutto il vero, sono fatte per creare il dubbio che unpossa essere utile o dilettevole o quanto meno che è meglio averlo che non averlo. È stata una ottima réclame pubblicitaria4-4 per la Serie A. A tal punto da pensare male, che fosse una sceneggiatura ben scritta da qualcuno di bravo, ma che ha poca voglia di lavorare e quindi si impegna solo una volta ogni tanto, dove ogni tanto è tendente al quasi mai.