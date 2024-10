Formiche.net - Il ruolo della politica tra stato di diritto e diritti individuali secondo l’avv. Chimenti

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La cronaca nazionale e internazionale pone quotidianamente questioni e problematiche sempre più drammatiche che travalicano i confini nazionali e, nel mondo contemporaneo, assumono molto presto dimensioni globali. Sotto questo peculiare angolo prospettico è emblematico il tema delle migrazioni che da decenni sta investendo l’area europea. Al di là di soluzioni di chiusura e intransigenza che non sembrano avere prospettive di lungo respiro, si afferma da più parti la necessità di risolvere il problema provando a risolvere le cause di profondo disagio – o meglio, di vera e propria sofferenza – che generano le migrazioni da Paesi economicamente arretrati,mente instabili o governati da regimi oppressivi che non tutelanofondamentali né libertà personali ed economiche.