Liberoquotidiano.it - Furto banche dati: arrestati 'spiavano' magnati russi con interessi a Cortina d'Ampezzo

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Milano, 28 ott (Adnkronos) - Il presunto dossieraggio di cui devono rispondere le persone legate a Equalize, la società al centro dell'inchiesta della procura di Milano su presunti furti disensibili dadate riservate, vede come potenziali obiettivi anche personaggidi rilievo. In questo senso due degli indagati, si legge negli atti dell'inchiesta, si interessano a un'applicazione per la traduzione simultanea della lingua russa, applicazione che gli consentirebbe "di realizzare un report relativo alla presenza di alcuni asset economiciin Europa". Calamucci, ai domiciliari, spiega intercettato: "Questi qua per parlare, solo russo e adesso mi sono installato un'app per la traduzione simultanea!".