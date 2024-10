Filippo Turetta e l'aggressione a Giulia Cecchettin, il video con le ultime immagini della giovane (Di lunedì 28 ottobre 2024) Filippo Turetta rincorre Giulia Cecchettin e la uccide: spunta il video dell'aggressione a Fossò, cosa si vede nel filmato Notizie.virgilio.it - Filippo Turetta e l'aggressione a Giulia Cecchettin, il video con le ultime immagini della giovane Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)rincorree la uccide: spunta ildell'a Fossò, cosa si vede nel filmato

Filippo Turetta e l'aggressione a Giulia Cecchettin, il video con le ultime immagini della giovane

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

132 secondi: questo il tempo infinito e sfuggente, allo stesso tempo, in cui Giulia Cecchettin ha tentato per un’ultima volta di rincorrere la vita scappando dall’auto di Filippo Turetta che ... con l ... (notizie.virgilio.it)

Il ragazzo la raggiunge, la colpisce e la blocca a terra, per poi colpirla per ben 75 volte con i coltelli che si era procurato. Alle 23.41.22, Filippo Turetta si stacca da Giulia per recuperare la su ... (msn.com)

Gli ultimi attimi di vita di Giulia Cecchettin. La chiamata del testimone del primo litigio. Sono due i contenuti inediti andati in onda oggi, 28 ottobre, a Pomeriggio Cinque. Si tratta ... (msn.com)

Nel video si vede l'ultima fase dell'aggressione perpetrata da Filippo Turetta nei confronti della giovane di Vigonovo: 75 coltellate, 75 colpi mortali. E poi c'è la registrazione della telefonata di ... (corriereadriatico.it)

È la sera dell'11 novembre del 2023: queste immagini inedite documentano gli ultimi istanti di vita di Giulia. (msn.com)