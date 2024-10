F1: Liam Lawson si scusa con Sergio Perez per l’incidente in Messico (Di lunedì 28 ottobre 2024) Prima il gestaccio, poi il doveroso passo indietro. Liam Lawson si è scusato con Sergio Perez (e di riflesso anche con il pubblico) dopo aver alzato il dito medio al termine dell’avvincente lotta consumatasi nel bel mezzo del GP del Messico, appuntamento numero venti del Mondiale 2024 di Formula 1. I due rivali sono entrati in contatto al diciannovesimo giro, precisamente in curva 4. Qui il neozelandese, spinto verso l’esterno dal messicano durante un tentativo di sorpasso, è riuscito a tenere botta, arrivando allo scontro tra le due monoposto nella curva successiva, provocando però un danno alla macchina di Checo sulle pance e sul bordo di fondo. Con la potenza ridotta, Lawson è poi riuscito nel suo obiettivo, alzando però il dito medio all’avversario proprio mentre lo stava passando. Un gesto poco lusinghiero prontamente catturato anche dalle riprese televisive. Oasport.it - F1: Liam Lawson si scusa con Sergio Perez per l’incidente in Messico Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Prima il gestaccio, poi il doveroso passo indietro.si èto con(e di riflesso anche con il pubblico) dopo aver alzato il dito medio al termine dell’avvincente lotta consumatasi nel bel mezzo del GP del, appuntamento numero venti del Mondiale 2024 di Formula 1. I due rivali sono entrati in contatto al diciannovesimo giro, precisamente in curva 4. Qui il neozelandese, spinto verso l’esterno dal messicano durante un tentativo di sorpasso, è riuscito a tenere botta, arrivando allo scontro tra le due monoposto nella curva successiva, provocando però un danno alla macchina di Checo sulle pance e sul bordo di fondo. Con la potenza ridotta,è poi riuscito nel suo obiettivo, alzando però il dito medio all’avversario proprio mentre lo stava passando. Un gesto poco lusinghiero prontamente catturato anche dalle riprese televisive.

