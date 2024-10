Estensione della linea Teb T2: l’ipotesi di un sistema integrato tram, BRT e DRT (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ranica. Un ipotetico sistema integrato che unisce servizio tramviario, sistema BRT oltre Villa d’Almè e fino a San Giovanni Bianco e servizi a chiamata DRT, oltre ai tradizionali servizi di linea. La società Teb e il Consorzio Bim hanno presentato oggi (lunedì 28 ottobre) i risultati finali emersi dagli studi per l’Estensione della nuova linea T2 della Valle Brembana. L’incontro alla Green House di Zogno si è svolto alla presenza dei rappresentanti della Provincia, delle Comunità Montana Valle Brembana, Valle Imagna e Lario Orientale per i comuni della ex Valle San Martino e dei sindaci dei Comuni coinvolti. Dopo l’introduzione di Carlo Personeni, presidente del Consorzio, e di Filippo Simonetti, Presidente Teb sono state presentate le alternative individuate. Bergamonews.it - Estensione della linea Teb T2: l’ipotesi di un sistema integrato tram, BRT e DRT Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ranica. Un ipoteticoche unisce servizioviario,BRT oltre Villa d’Almè e fino a San Giovanni Bianco e servizi a chiamata DRT, oltre ai tradizionali servizi di. La società Teb e il Consorzio Bim hanno presentato oggi (lunedì 28 ottobre) i risultati finali emersi dagli studi per l’nuovaT2Valle Brembana. L’incontro alla Green House di Zogno si è svolto alla presenza dei rappresentantiProvincia, delle Comunità Montana Valle Brembana, Valle Imagna e Lario Orientale per i comuniex Valle San Martino e dei sindaci dei Comuni coinvolti. Dopo l’introduzione di Carlo Personeni, presidente del Consorzio, e di Filippo Simonetti, Presidente Teb sono state presentate le alternative individuate.

Estensione della linea Teb T2: l’ipotesi di un sistema integrato tram, BRT e DRT

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La società Teb e il Consorzio Bim hanno presentato oggi (lunedì 28 ottobre) i risultati finali emersi dagli studi per l’estensione della nuova linea T2 della Valle Brembana. L’incontro alla Green ... (bergamonews.it)

Proseguono i lavoro per la linea T2 di Teb. A partire da lunedì 28 ottobre è prevista la chiusura di via Dante Alighieri a Villa d’Almè, per consentire l’assemblaggio e il varo del nuovo Ponte Rino, ... (ecodibergamo.it)

Proseguono i lavoro per la linea T2 della Teb. A partire da lunedì prossimo, 28 ottobre, è prevista la chiusura di via Dante Alighieri a Villa d’Almè. Il servizio di Melissa Braka. (ecodibergamo.it)

Presenti il Presidente di TEB Filippo Simonetti, l’Amministratore Delegato Gianni Scarfone e il RUP del progetto della nuova linea tramviaria T2 della Valle Brembana Bergamo – Villa d’Almè Giuliano ... (ferpress.it)

Linea T2, a Villa d’Almè si interviene per l’assemblaggio e il varo del nuovo Ponte Rino. Da lunedì 28 ottobre la chiusura di via Dante ... (bergamonews.it)