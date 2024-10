Biccy.it - Enzo Paolo mette in guardia Javier da Shaila: “Farebbe di tutto”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Al GF è arrivato il grande giorno, staseraGatta e LorSpolverato faranno ritorno in casa e i gieffini scopriranno. I concorrenti verranno a conoscenza della gita spagnola dei due coinquilini eMartinez scoprirà che la suanon si è strappata i capelli per la lontananza e la nostalgia dei suoi limoni, ma che si è divertita parecchio con Lordurante l’erasmus in terra iberica. Martinez in questi giorni non è stato bene e per questo motivo ieri seraTurchi ha cercato di confortarlo e l’ha anche messo inda un possibile confronto con la Gatta.ha spiegato a, cheprobabilmente farà diper ripulirsi l’immagine e che lui dovrà valutare bene cosa fare.