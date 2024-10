Gaeta.it - Dove vivono Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: la dimora da sogno della coppia

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitteri due ex volti del Grande Fratello Vip: ecco la lorodasono una delle coppie maggiormente consolidate nate nella casa del Grande Fratello. Lo scorso Luglio sono convolati a nozze, ma congià da 4 anni, inoltre sono genitori di Gabriele, che ha perfezionato il loro amore. I due ex gieffini si amano molto, e hanno dimostrato di essere sempre stati sinceri. In molti non credevano che dopo la fine del realitynon potessero avere un futuro, e invece oggi sono una famiglia felice. I due hanno scelto di sposarsi in spiaggia, in presenza di amici e famigliari. La cerimonia è stata commovente, ma soprattutto coinvolgente per entrambi.ha alle spalle un matrimonio fallito con Francesca Sarcina, un unione da cui è nata una figlia, Nina.