Iodonna.it - Dove trovare le aziende family friendly e come candidarsi. I consigli di Taryn di Ventura per indirizzare la carriera dopo la maternità: in modo che continui a essere stimolante ma che consenta, allo stesso tempo, una buona conciliazione con impegni (e piaceri) familiari

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L’Italia non è (ancora) un Paese per mamme, ma ci sta provando. La conferma che ci sia aria nuova, in giro, viene dadie da quell’osservatorio privilegiato che è la sua community online. Il suo Un lavoro per mamma, con cui offre consulenze alle donne che cercano un lavoro compatibile con le loro esigenze di madri, le regala uno spaccato dei cambiamenti di mentalità che stanno avvenendo. «Sono sempre di più le, che offrono ai loro dipendentie flessibilità: lo fanno per migliorare il bengenerale, e quindi attrarre ma anche trattenere talenti».