Ilrestodelcarlino.it - Crisi dell’automotive: "Bisogna rilanciare le nostre eccellenze . Ma si agisca subito"

(Di lunedì 28 ottobre 2024) "Con la riuscita della manifestazione del 18 ottobre l’azione sindacale non si esaurisce certo fino al conseguimento degli obiettivi. Stellantis in Italia ed in generale l’automotive in Europa sono al collasso". Queste le parole di Roberto Rinaldi, coordinatore Uil Modena e Alberto Zanetti, segretario generale Uilm-Uil Modena, che immortalano uno scenario su cui, sottolineano, è necessario intervenire con grande tempestività. "I lavoratori italiani sono allo stremo pagando con la cassa integrazione, ormai da un anno, un prezzo salatissimo. Lein Italia, Germania e Belgio rispetto ai gruppi Stellantis, Volkswagen e Audi rischiano di produrre un terremoto per tutta l’industrianel continente, mentre Usa e Cina difendono l’industria con fortissimi investimenti, sono urgenti risposte da parte della UE, del governo, Stellantis e aziende della componentistica.