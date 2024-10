Ilrestodelcarlino.it - Congresso nazionale di Assi Gulliver . Coletti: "Orgoglio e soddisfazione"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) "È motivo diper Ferrara essere stata scelta daper undi portata, che vuole fare luce su patologie ancora troppo poco conosciute. Come Comune la nostra priorità è favorire l’inclusione in qualsiasi contesto di vita quotidiana". Così l’assessore alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara Cristinaha aperto il‘Disabilità e socialità: una prospettiva contemporanea su corpo e relazioni’, promosso dall’associazione, realtà milanese pioniera in Italia per riunire le famiglie delle persone con sindrome di Sotos e Malan.