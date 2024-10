"Cocorita" in una scatola senza acqua e con le ali tagliate consegna i numeri del Lotto (Di lunedì 28 ottobre 2024) Gli agenti della U.O. Investigativa/Ambientale, impegnati in attività di prevenzione sul maltrattamento degli animali, in Piazza San Gaetano, hanno individuato e fermato un uomo che deteneva in condizioni precarie - senza acqua e cibo - un pappagallino della specie “Cocorita” al quale aveva Napolitoday.it - "Cocorita" in una scatola senza acqua e con le ali tagliate consegna i numeri del Lotto Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Gli agenti della U.O. Investigativa/Ambientale, impegnati in attività di prevenzione sul maltrattamento degli animali, in Piazza San Gaetano, hanno individuato e fermato un uomo che deteneva in condizioni precarie -e cibo - un pappagallino della specie “” al quale aveva

"Cocorita" in una scatola senza acqua e con le ali tagliate consegna i numeri del Lotto

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Facebook WhatsApp Twitter Nel VII municipio di Roma, i residenti continuano a sopportare una grave crisi idrica che mette a dura prova la loro quotidianità. La mancanza di acqua nelle abitazioni ha portato cittadini esasperati a esprimere ... (Gaeta.it)

Potrebbero registrarsi dei disagi nei prossimi giorni in alcuni Comuni di Puglia: a causa di lavori che dovranno essere effettuati da Aqp (acquedotto Pugliae) infatti è prevista la sospensione... (Quotidianodipuglia.it)

Bene per chi abita al primo e secondo piano, male per le famiglie che abitano dal terzo piano in su: praticamente senza acqua per lavarsi o fare la lavatrice. Va un po’ meglio a chi, magari a ... (civonline.it)

L'interruzione della fornitura idropotabile per i riparazione ad una condotta dell'Abatemarco a Rota Greca. A Montalto Uffugo secondo giorno senza acqua in molte zone ... (quicosenza.it)

Nel 2024, circa 400 persone del Parco Erika di Casalnuovo, in provincia di Napoli, si trovano senza acqua da tre giorni a causa di un debito condominiale di 880mila euro nei confronti della Gori ... (ilfattovesuviano.it)