Chirurgia estetica e Intelligenza Artificiale: "Visi perfetti ma senza anima". Parla il dr. Santanchè

L'impiego dell'Intelligenza Artificiale è sempre più diffuso in tutti gli ambiti ma, per quanto spesso molto utile nel fornire soluzioni, non sempre i risultati sono quelli sperati. Il Dr. Paolo Santanchè, uno dei più importanti chirurghi plastici estetici italiani di fama internazionale, ne sottolinea i limiti, evidenziando i potenziali rischi, se impiegata in Chirurgia estetica.

Intelligenza Artificiale nella Chirurgia estetica: cosa ne pensa?

Nell'estetica c'è quella componente umana che l'Intelligenza Artificiale non ha.

Chirurgia estetica e Intelligenza Artificiale: “Visi perfetti ma senza anima”. Parla il dr. Santanchè

