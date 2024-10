Dailymilan.it - Bologna-Milan, Lorenzo Casini: recupero previsto a febbraio. L’annuncio

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il presidente della Lega Serie Aha svelato quando verrà recuperata: si giocherà a. La rivelazionesi recupererà nel mese di. Il presidente della Lega Serie Aè intervenuto ai microfoni di Radio Rai nella mattinata di lunedì 28 ottobre per svelare il periodo in cui verrà giocato l’incontro valido per la nona giornata di campionato. Tuttavia, non è ancora stata fissata una data precisa. Il giorno esatto sarà infatti definito solo in un secondo momento in base ai risultati delle due squadre in Coppa Italia e in Champions League. Fattori che definiranno il loro calendario nella seconda metà di stagione.