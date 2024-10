Bagnaia e Martin, una poltrona per due (Di lunedì 28 ottobre 2024) Punto primo: Bagnaia ha vinto una gara pazzesca. Ha tenuto a distanza e reso fragile (fino alla caduta) Marc Marquez e non ha concesso a Martin la minima possibilità di sfruttare una scia e provare a batterlo. Punto secondo: la super vittoria in Thailandia è la nona del 2024 firmata da Pecco e porta a Borgo Panigale il titolo di miglior team 2024. Roba da record. Punto terzo: il vantaggio del pilota Pramac scende da 22 a 17 punti. Bagnaia, insomma, gli ha rosicchiato cinque lunghezze, ma a due tappe dalla fine del Mondiale, Martin può concretamente iniziare a gestire le ultime Sprint e le ultime gare per diventare il numero uno. E’ questo il riassunto del Gp della Thailandia. Gp che Bagnaia ha chiuso e portato a casa con una personalità impressionanti. "E dire – racconta la sua gara Pecco – che dopo il warm up del mattino ero molto preoccupato. Sport.quotidiano.net - Bagnaia e Martin, una poltrona per due Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) Punto primo:ha vinto una gara pazzesca. Ha tenuto a distanza e reso fragile (fino alla caduta) Marc Marquez e non ha concesso ala minima possibilità di sfruttare una scia e provare a batterlo. Punto secondo: la super vittoria in Thailandia è la nona del 2024 firmata da Pecco e porta a Borgo Panigale il titolo di miglior team 2024. Roba da record. Punto terzo: il vantaggio del pilota Pramac scende da 22 a 17 punti., insomma, gli ha rosicchiato cinque lunghezze, ma a due tappe dalla fine del Mondiale,può concretamente iniziare a gestire le ultime Sprint e le ultime gare per diventare il numero uno. E’ questo il riassunto del Gp della Thailandia. Gp cheha chiuso e portato a casa con una personalità impressionanti. "E dire – racconta la sua gara Pecco – che dopo il warm up del mattino ero molto preoccupato.

Bagnaia e Martin, una poltrona per due

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

(Adnkronos) – A due gare dalla fine la lotta per il mondiale di MotoGp 2024 è sempre più viva. La… L'articolo Bagnaia, duello mondiale con Martin: ecco cosa serve per vincere il titolo in MotoGp proviene da Quotidiano Rosso di Sera. (Rossodisera.eu)

-17. No, non stiamo parlando della temperatura minima di una località siberiana o nordamericana. Stiamo parlando della differenza di punti in classifica che separa Jorge Martin e Francesco Bagnaia. Erano 20 prima del fine settimana di Buriram, sono ... (Oasport.it)

Trionfo Bagnaia nel MotoGP Thailandia, Martin secondo, mondiale riaperto, Pecco è a 17 punti dal leader spagnolo a due gare dalla fine. (blitzquotidiano.it)

Dieci punti di scarto, quattro gare, una poltrona per due. Martin è davanti ma il favorito resta Bagnaia, non soltanto per la doppia affermazione giapponese. Pecco ha esperienza, testa e un ... (corriere.it)

Bagnaia ha vinto non solo perché è un campione completo, ma soprattutto perché è stato perfetto a differenza dei suoi avversari più temuti. Nelle corse di moto l'incognita è sempre in agguato e a due ... (sport.sky.it)