Notizie.com - Aurora morta a 13 anni a Piacenza, svolta nelle indagini: fermato il fidanzato di 15 anni. “Era ossessionato da lei”

(Di lunedì 28 ottobre 2024)sulla morte di, la 13ennecadendo da un balcone a: ilminorenne è statostesse ore in cui stava tenendo l’autopsia sul corpo di, la 13enneil 25 ottobre cadendo da un palazzo a, i carabinieri hannoildi 15che era con lei al momento della tragedia.a 13ildi 15. “Erada lei” (ANSA FOTO) – Notizie.comIl ragazzo era già indagato a piede libero per omicidio volontario. I militari hanno eseguito un provvedimento d’urgenza emesso dalla Procura per i Minorenni di Bologna. Lasarebbe arrivata proprio in questi minuti. Mentre si è in attesa delle prime risultanze dell’autopsia sul corpo della giovane vittima.