Ilgiorno.it - Attraversa sui binari. Travolto e ucciso

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il giorno dopo l’incidente, che ha visto la morte di un egiziano classe 1980, montano le polemiche sulla sicurezza della stazione di piazza Primo Maggio. Sabato sera, poco prima della mezzanotte, lo straniero si trovava con altre persone sulla banchina. A un certo punto hato i, forse insieme al gruppo che era con lui. Il macchinista del treno, che viaggiava sulla linea Milano-Chiasso, ha infatti raccontato di aver visto più persone davanti a sé. Per l’egiziano, purtroppo, non c’è stato niente da fare ed è morto sul colpo, dopo essere stato: gli operatori sanitari dell’automedica e dell’ambulanza, arrivati in stazione, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Gli altri sono invece usciti incolumi.