Isaechia.it - Anticipazioni Uomini e Donne del 28/10/24: Maria De Filippi ‘sgrida’ un cavaliere, Martina De Ioannon si contraddice su Ciro

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Si è registrata oggi una nuova puntata di. Qui di seguito le nostre: Gemma Galgani continua la conoscenza con ilFabio. Hanno fatto un’esterna in un maneggio e Gemma ha più volte fanno qualche battuta tipo “bacio il cavallo visto che tu non mi baci” e robe del genere. La dama lamenta il fatto che ancora non ci sia stato il bacio, Fabio le dice di rispettare i suoi tempi perché ha trascorso 40 anni con sua moglie e ora si deve abituare ad un’altra donna. Gemma si emoziona ma in studio viene attaccata, ironicamente, da Tina Cipollari che le dice che mette troppa ansia da prestazione a Fabio. La conoscenza continua. A centro studio Claudia D’Agostino e Diego Tavani. Lei dopo la scorsa puntata ha mandato un biglietto a lui dicendogli che c’è rimasta male che lui avesse chiuso la conoscenza.